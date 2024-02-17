وزير التعليم العالي يتفقد عددا من المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عددا من المنشآت الجديدة بجامعة دمنهور، من بينها موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي.

ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان "دور أرضي، و9 أدوار علوية"، بمساحة تقريبية 3200 متر، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 68 مليون جنيه.

كما يتكون مبنى كلية التمريض بمجمع دمنهور التعليمي من دور أرضي، و8 أدوار علوية على مساحة 700 متر بتكلفة 28 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على المعامل المجهزة بالأجهزة لمحاكاة الواقع.

كما يتكون مبنى المعامل المركزية بمجمع دمنهور التعليمي، من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة 1800 متر بتكلفة 65 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على 48 معملاً، وغرف التحضير الملحقة بها.

كما تفقد الوزير موقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بمجمع الأبعادية التعليمي، المكون من 3 مبانٍ "مبنى كلية الطب، مبنى المستشفى، الملحق"، ويتكون كل من مبنى كلية الطب، ومبنى المستشفى من بدروم، وأرضي، و8 أدوار علوية بمساحة تقريبية 3200 متر، ويتكون الملحق من بدروم وأرضي، و3 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 1200 متر، ويبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفى الجامعي 399 سريرًا، وفقًا للمواصفات القياسية، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية مليار و275 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير مبنى كلية الهندسة بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة 3600 متر، بتكلفة 120 مليون جنيه.