المجر تعرقل مناشدة أوروبية مشتركة لإسرائيل بعدم شن هجوم بري في رفح

عرقلت المجر مناشدة مشتركة للاتحاد الأوروبي للحكومة الإسرائيلية بعدم شن هجوم بري واسع النطاق على رفح، حسبما أكد العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وحث جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على توجيه نداء مشترك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن وقال إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق إجماعى لحث إسرائيل "رسميا" على عدم اقتحام المدينة الواقعة في جنوبى غزة.

وبدلا من ذلك، اضطر بوريل إلى إصدار بيان بمفرده بصفته الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، داعيا "الحكومة الإسرائيلية إلى عدم القيام بعمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".

ويعيش أكثر من مليون فلسطيني حاليا في رفح، التي تحولت إلى مدينة خيام مترامية الأطراف على الحدود مع مصر. ومعظمهم من اللاجئين الذين شردوا من أجزاء أخرى من قطاع غزة.

وأعرب العديد من حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، عن مخاوفهم من أن الاقتحام البري يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل بالمنطقة .