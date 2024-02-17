المستشار الألماني: ندعم انتهاء الحرب في غزة وإرساء حل الدولتين

وسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب الدائرة في غزة منذ ما يقارب الـ5 أشهر، وامتداد شرارتها أيضا نحو لبنان، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا يجب أن تكون هناك جبهة جديدة بمواجهة إسرائيل في الشمال، في إشارة إلى الجنوب اللبناني.

وشدد شولتس في مقابلة مع العربية.نت/إنجلش، على هامش اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

كما أكد أن ألمانيا تدعم انتهاء الحرب، وإرساء حل الدولتين، في طرح دأب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال الفترة الماضية على رفضه.

وعن عدد الشهداء الفلسطينيين المرتفع الذين سقطوا بين صفوف المدنيين خلال الحرب، اكتفى المستشار الألماني بالقول إن «تعامل إسرائيل يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي».

أما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول حلف الناتو وحماية أمريكا لحلفائها من الدول المشاركة فيه رغم تخلفها عن الدفع، فأكد شولتس، أنه ليس قلقاً من عودة المرشح الجمهوري المحتمل إلى البيت الأبيض. وقال إن الشعب الأمريكي هو من يقرر ويختار قادته.

لكنه نوه أن دول حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية على وجه الخصوص، تدرك أن عليها أن تفعل كل شيء لتعزيز دفاعها.

كما شدد على أن العلاقات بين أوروبا وأمريكا وطيدة وتاريخية ولا تتزعزع.

أتت تلك التصريحات فيما تدخل الحرب في غزة شهرها الخامس، دون أمل في وقف إطلاق النار على الرغم من المساعي الدولية، بينما ارتفع أعداد الشهداء في القطاع الفلسطيني إلى أكثر من 28 ألفا.

كما جاءت بالتزامن مع تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق منذ تفجر الحرب بغزة في السابع من أكتوبر الماضي، مع توتر ساحات أخرى من سوريا إلى العراق واليمن.