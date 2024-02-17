بدأت فى روسيا محاكمة لمعارض جديد للحرب، وهو أوليج أورلوف، وينتمى لمنظمة حقوق الإنسان ميموريال الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمحظورة في روسيا، حيث جرت المحاكمة وسط أجواء خيمت عليها وفاة معارض الكرملين أليكسي نافالني .

وبدأت محاكمة أورلوف أمس الجمعة في محكمة جولوفينسكي الجزئية في موسكو. ونعت منظمته اليوم السبت ناشط حقوق الإنسان المتوفى.

وذكرت ميموريال اليوم السبت في بيان: "وفاة أليكسي نافالني مأساة.. لكل من يريد أن تصبح روسيا دولة ديمقراطية". ووصفت وفاة نافالني بأنها "جريمة قتل سياسية لها جذورها المباشرة في الماضي السوفييتي".

وأضاف نشطاء حقوق الإنسان أن الوقت قد حان للعمل بعبارة نافالني الشهيرة: "لا تستسلم!".

كان أورلوف، على غرار نافالني، قد اتخذ لنفسه بوضوح موقفا ضد حرب روسيا على أوكرانيا، ونشر مقالا حول هذا الموضوع في عام 2022.

ويتهم القضاء الروسي الرجل /70 عاما/ بـ"تشويه سمعة" الجيش الروسي، وتهم أخرى. ويواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات.

وفي بداية فبراير، صنفت وزارة العدل الروسية أورلوف على أنه "عميل أجنبي" بسبب انتقاده للحرب.

وتستخدم القيادة الروسية هذه التسمية مرارا لوصم أعضاء المعارضة والنقاد. وينطوي التصنيف على العديد من السلبيات والمساوىء ويغذي الخوف بين المؤيدين من اتهامهم بالتعاون مع "عملاء أجانب".

ويقول أورلوف وأنصاره إن المحاكمة ذات دوافع سياسية.