تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وترتب على ذلك غرق الشوارع بمياه الأمطار ووجود تجمعات للمياه بالشوارع ، والتنبيه بغلق الترع والمصارف لعدم احتياج المزارعين للمياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وقامت الوحدات المحلية، بالدفع بالمعدات لسحب تجمعات المياه وتسهيل الحركة المرورية بنطاق المدينة والمركز بتسليك صفايات الأمطار بالطرق الرئيسية وتمهيد الحركة المرورية، تزامنًا مع موجة الطقس التي تشهدها البلاد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الطقس مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات المراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، ضمن استعدادات وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تكاثر للسحب المتوسطة على المناطق الساحلية يصاحبها سقوط الأمطار.

وشددت بلبع، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياه الشرب" ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف بضرورة الالتزام لمواجهة أي ظروف طارئة بالمعدات اللازمة وجاهزية جميع المعدات والمتابعة المستمرة والدورية؛ لتطهير صفارات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.