وزير الخارجية السعودي يناقش مع مسئولين أوروبيين التطورات في غزة

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، عددا من المسؤولين الأوربيين، ناقش معهم العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن الأمير فيصل بن فرحان التقى مع رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.

وأضافت "واس" أن بن فرحان استعرض مع رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني "العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

كما التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، حيث جرى استعراض العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

والتقى أمس الجمعة، وزير الخارجية السعودي نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، على هامش مؤتمر ميونيخ، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

كما التقى بن فرحان، على هامش المؤتمر، وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، والجهود المبذولة بشأنها ، بسحب "واس" الرسمية.

وكان وزير الخارجية السعودي أجرى في 8 فبراير الحالي، مباحثات مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي ستيفان سيجورنيه، حول مستجدات الحرب في غزة والجهود المبذولة للتهدئة.

يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية كشفت الثلاثاء الماضي، عن تحرك عربي بقيادة السعودية، يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي خلّف أكثر من 97 ألف شهيد وجريح.