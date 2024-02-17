 وزير خارجية السعودية: أولويتنا الآن وقف الوضع الكارثي في غزة وليس التطبيع مع إسرائيل - بوابة الشروق
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وزير خارجية السعودية: أولويتنا الآن وقف الوضع الكارثي في غزة وليس التطبيع مع إسرائيل

ميونيخ- محمد مجدي:
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 10:21 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 10:21 م
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن أولوية المملكة الآن هي إيقاف الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وليس اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف بن فرحان، في جلسة مناقشة بمؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن نحتاج إلى أن نقدم الأمل للفلسطينين وبالنسبة لإسرائيل أيضا"، مشددا على أن استمرار دورة العنف الجارية الآن في غزة لن تعطي أي أمن للمنطقة.

وقال "لا يمكننا أن نقوم بنفس دورات العنف التي تحدث على مدار عقود في فلسطين ونتوقع أن يتحقق سلام بين الفلسطينين والإسرائيليين".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك قدرة للفلسطينين في تقرير مصيرهم، والشركاء في المنطقة ملتزمين بذلك في تحريك وحل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات الثنائية بين إسرائيل وفلسطين".

وحذر من أن "الانفجار الثاني للوضع سيكون أسوا مما حدث في السابع من أكتوبر، إذا استمرّ الوضع كما هو".

وقال إن عدم حل القضية الفلسطينية سببه غياب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي والمتفاوضين لكن الوقت قد حان لتحقيق ذلك.. وألا نقف عاجزين أمام هؤلاء الذين عرقلوا أمام التوصل إلى سلام في المنطقة".

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