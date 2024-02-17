مسيرة في الأرجنتين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي ورفضا لنقل السفارة إلى القدس

نظمت اللجنة الأرجنتينية للتضامن مع فلسطين، بالتعاون مع عدد من المنظمات الاجتماعية والسياسية والمؤسسات النقابية، وأحزاب سياسية، مسيرة مركبات ودراجات هوائية، في العاصمة بوينس آيرس، تنديدا بالعدوان الوحشي والإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين، خاصة قطاع غزة، واستنكارا لتصريحات الرئيس خافيير مايلي بنيته نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.



وانطلقت المسيرة، التي جاءت بعنوان: "فلسطين حرة وخالية من أبارتهايد"، من أمام مسلة الأرجنتين في شارع (9 خوليو)، وصولاً الى مبنى الكونجرس، وسط تفاعل كبير من المواطنين في الشوارع.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ويافطات كتب عليها شعارات منددة بالابادة الجماعية وقتل الأطفال والمدنيين والرافضة لنقل سفارة الارجنتين من تل أبيب الى القدس، وأخرى تطالب بوقف إطلاق النار الفوري ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.



وكان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، أعلن في 6 فبراير الجاري، نقل سفارة بلاده إلى القدس.