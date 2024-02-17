وزير خارجية قطر: مصداقيتنا كمسئولين عرب موضع تساؤل أمام شعوبنا بسبب ما يحدث في غزة

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، إن مصداقية المسئولين العرب موضع تساؤل أمام شعوبهم في ظل استمرار أعمال القتل والتهجير في غزة، معتبرا أن ذلك يمثل "التهديد الأكبر الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط الآن".



وأضاف بن عبدالرحمن في حلقة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم، أن "مصداقيتنا موضع تساؤل أمام شعوبنا عندما يروون أطراف غير حكومية تظهر وتبدي قوة مستغلة الوضع في غزة"، متسائلا: "كيف نواجه نحن بلداننا بأننا لم نساعد الفلسطينين بشكل كافي؟".



وتابع أن "هناك علامة استفهام أخرى يتم طرحها في المنطقة، حيث كثير من الناس يقتلون ويتم تهجيرهم وسط تجاهل لمبادئ القانون الدولي فيما يحدث في غزة، بينما نرى موقفا مختلفا في أزمات أخرى مثل أوكرانيا"، قائلا: "هل الأمر يدور حول طبيعة ماهية الفاعل أو الضحية؟".



وقال: "اعتقد أننا لكي نكون واقعين يجب علينا التساؤل متى سنبدأ المفاوضات نحو دولة فلسطينية؟"، مضيفا: "نرى عددا متزايدا من المستوطنات والاستفزازات في الأماكن المقدسة وعدد الحروب طوال الثلاثين عاما، لكن رغم ذلك الحديث عن حل الدولتين لم يعد يحدث بالفعل".



وأعرب عن أمله في أن "يكون ما حدث في 7 أكتوبر نداءً للبحث عن مستقبل للمنطقة".