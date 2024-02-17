رياضة الشرقية تنفذ جلسات تخاطب وتنمية مهارات وتكامل حسي لذوي القدرات والهمم

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن إدارة قادرون باختلاف بالمديرية تواصل تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي داخل مراكز التخاطب ببلبيس وههيا وكفر صقر؛ وذلك بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم واكتشاف مواهبهم المختلفة والعمل على تنميتها.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، في بيان اليوم، أن الدكتور هابي سعودي والدكتور محمد أحمد زين ووفاء السرسي ينفذون جلسات التخاطب التي تبدأ من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.



وأوضح أن الجلسات تأتي في ضوء اهتمام الوزارة والمديرية بدعم ذوي القدرات والهمم بالمحافظة ودمجهم بالمجتمع من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وتنمية مهاراتهم الإبداعية ورعايتهم بمختلف المجالات باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.