مصرع مسن سوري الجنسية صدمته سيارة بمدينة المنيا الجديدة

شهدت مدينة المنيا الجديدة، مصرع مسن سوري الجنسية، أثناء تواجده بمدينة المنيا الجديدة، إثر اصطدامه في حادث سيارة ، وتم نقله إلى مستشفى المنيا الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث اصطدام شخص بسيارة بمدينة المنيا الجديدة، وأسفر الحادث عن وفاة الشخص الذي يحمل الجنسية السورية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنيا الدولي ، للعرض على الطبيب الشرعي.

انتقل على الفور، رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع مخلف حسين العزو، يبلغ من العمر 77 عاما، سوري الجنسية، متأثرا بعدد من الإصابات المتنوعة التي أدت إلى الوفاة، وتم نقله إلى مستشفى المنيا الدولي ، وإيداعه بالمشرحة.

وكشف تقرير مفتش الصحة الدكتور هاني إسحق شحاتة، أن الوفاة بسبب حادث سيارة أدى إلى كسر بالجمجمة والضلوع، والحوض، والساقين، ونزيف بالمخ، والرئة، والبطن، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .