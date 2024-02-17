معبر رفح يستقبل 66 جريحا ومرافقا فلسطينيا وإدخال 64 شاحنة مساعدات ووقود لغزة

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واصل معبر رفح البري، اليوم السبت، استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة وإدخال شاحنات المساعدات.

وأفاد مصدر في معبر رفح البري، بأنه جاري استقبال 40 جريحا و26 مرافقا لهم كما يجري استقبال 244 من أصحاب الإقامات، و112 من أصحاب الجوازات المصرية و78 جوازات أجنبية.

ولفت المصدر، إلى إدخال 60 شاحنة مساعدات إنسانية، و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن العمل يجري داخل معبر رفح البري بانتظام دون أية معوقات.

وذكر المصدر، أنه مطار العريش الدولي استقبل طائرة قادمة من دولة الإمارات العربية تحمل 8 سيارات لصالح البعثة الإماراتية الطبية والمستشفى الميداني في قطاع غزة.