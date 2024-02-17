تستضيف مدينة ميونخ الألمانية مؤتمرها السنوي للأمن الذي يبدأ من يوم الجمعة ولمدة يومين، في نسخته الـ60، وينطلق المؤتمر بحضور قادة العالم، وسيناقشون ملفات مختلفة أبرزها العدوان على غزة، وأزمة أوكرانيا.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر، كمتحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما سيعقد على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسئولين؛ وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- حقائق عن مؤتمر ميونخ

يعد مؤتمر ميونخ للأمن، المنتدى الرائد في العالم لمناقشة سياسة الأمن الدولي، ومكان للمبادرات الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية الأكثر إلحاحًا في العالم، وفقًا للموقع الرسمي للمؤتمر.

وتأسس المؤتمر عام 1963، وعلى مدى العقود الأولى من عمره، كان حضور المؤتمر صغيرً نسبيًا لم يتجاوز بضع عشرات من الأشخاص، حيث كان يلتقي فيه المشاركون الألمان بنظرائهم من الحلفاء الأكثر أهمية، الولايات المتحدة، ودول الناتو.

ونتيجة لذلك، أطلق على المؤتمر في كثير من الأحيان اسم "الاجتماع العائلي عبر الأطلسي"، وركزت المناقشات في ميونيخ على السياسة الغربية ضمن الإطار الشامل للمواجهة أثناء الحرب الباردة.

ويتم تمويل المؤتمر، بمنحة من مساهمات الحكومة الألمانية وغيرها من الجهات المانحة الكبرى في ألمانيا والقطاع الخاص، وقد زاد التمويل من مليون في عام 2008 إلى حوالي 10 ملايين يورو عام 2022.

يشارك في هذه النسخة من المؤتمر، المستشار الألماني أولاف شولتس، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كما يتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتتصدر العدوان على غزة، والأزمة الأوكرانية، وقضايا مؤتمر المناخ والذكاء الاصطناعي جدول أعمال المؤتمر في نسخته الحالية، ويتناول المؤتمر مناقشات عن دور أوروبا في الدفاع وتغيرات المناخ.

وقرر المؤتمر استبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من النسخة الحالية، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم توجيه الدعوة إلى إيران، لعدم وجود اهتمام بالمحادثات، وفقًا لإدارة المؤتمر.

وخلال تارخيه، تم إلغاء مؤتمر ميونيخ الأمني ​​مرتين، في عام 1991 بسبب حرب الخليج الأولى وعام 1997 نتيجة لتقاعد كلايست شمينزين، مؤسس المؤتمر، قبل أن يعاد افتتاح مجددًا في عام 1999 بحضور قادة العالم.