رئيسة المفوضية الأوروبية تؤيد تعيين مفوض للدفاع في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت ، وهو تجمع رفيع المستوى لقادة العالم لمناقشة الوضع الأمني العالمي، أنها تؤيد تعيين مفوض للدفاع في الاتحاد الأوروبي.

وقالت السياسية الألمانية إنها إذا بقيت رئيسة للمفوضية، فإنها ستعين مفوضا للدفاع، مضيفة أن هذا سيكون أمرا منطقيا.

وتعتبر مسألة سعى فون دير لاين /65 عاما/ لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية أمرا مؤكدا . ومع ذلك، فإنها لم تعلن عن نواياها علنا.

ومن المتوقع صدور إعلان بعد غد الاثنين عندما تجتمع اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه فون دير لاين، وهو حزب المعارضة الرئيسي في ألمانيا، في برلين. ولكي تترشح فون دير لاين مرة أخرى، سيتعين على حزبها أن يقترحها كمرشحة لحزب الشعب الأوروبي، وهو فصيله في البرلمان الأوروبي.

ويعتبر يوم الأربعاء هو الموعد النهائي الذي يمكن من خلاله ترشيح مرشحي حزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وتشغل فون دير لاين، التي تولت سابقا منصب وزيرة الدفاع الألمانية، منصب رئيسة المفوضية الأوروبية منذ عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر.

وفي ضوء الوضع الأمني المتغير في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 ، تحدث ممثلون من العديد من الأحزاب الألمانية بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصالح تعيين مفوض للدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي.