أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 859 ألفا و920 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 859 ألفا و920 جنديا، بينهم 1530 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10089 دبابة، منها 16 دبابة أمس الأحد، و21063 مركبة قتالية مدرعة، و23222 نظام مدفعية، و1283 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1067 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و25505 طائرة مسيرة، و3063 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و37605 من المركبات وخزانات الوقود، و3750 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.