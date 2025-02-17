رونالدو: كثرة الأجانب تضر اللاعب السعودي

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أكد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، أن كثرة اللاعبين الأجانب يضر باللاعب السعودي، مشيرا أن اللاعبين العرب جيدين.

انتقل رونالدو للنصر في يناير 2023 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، ويعتلي رونالدو في الموسم الحالي قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين برصيد 16 هدفا.

قال كريستيانو رونالدو عبر قناته على «يوتيوب»:" كلما زاد عدد اللاعبين الأجانب تقل فرص اللاعب السعودي، ولا أحب ذلك، لأن اللاعبين العرب جيدين".

أضاف رونالدو:" إذا رأيت آخر 15 صفقة ستجد جميع أعمار اللاعبين أقل من 30 عاما".

تابع البرتغالي:" على سبيل المثال هناك سافيتش وميتروفيتش وكانسيلو وروبن نيفيز في الهلال، وفي الاتحاد ديابي".

أوضح:" عصر اللاعبين الكبار الذين يأتون للاعتزال في السعودية انتهى، الآن نريد دوري أفضل وأكثر تنافسية".

أتم رونالدو بالحديث عن جودة الأندية في الدوري السعودي، قائلًا:" نادي القادسية يمتلك لاعبين مميزين، مثل ناتشو وأوباميانج وهو ناد صاعد هذا الموسم، وفاز علينا مؤخرا، لديهم جودة عالية، وبالتالي الدوري السعودي يتطور".