سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أسفرت خلال أقل من 24 ساعة عن استشهاد أربعة بينهم ثلاثة من عناصر شرطة تأمين المساعدات ورابع متأثرا بجراحه، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار جنوب وشرق رفح وشرق مدينة خان يونس وقصفت جوا سيارتين في قرية المغراقة ومدينة الزهراء وسط القطاع دون إصابات.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت وصول مشافي القطاع سبعة شهداء ستة منهم إنتشال وشهيد جديد إضافة إلى خمس إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و271 شهيداً و111 ألفاً و693 مصاباً منذ 7 أكتوبر من عام 2023.

وفي سياق متصل، منعت إسرائيل الدفعة الخامسة عشر من المرضى والجرحى المشمولين بالعلاج بالخارج من السفر بعد مماطلة لعدة ساعات.

وتقرر تأجيل سفر العشرات من المرضى ومرافقيهم إلى اليوم الاثنين، مع الدفعة السادسة عشر.

وشهد عمل معبر كرم ابو سالم عرقلة أيضا، حيث لم تدخل إسرائيل سوى ثمانين شاحنة فقط من أصل ٦٠٠ متفق عليها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لم يتجاوز 30% من العدد المفترض.