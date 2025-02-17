وصول بشائر قافلة تحيا مصر العملاقة إلى معبر رفح البري استعدادا لدخولها غزة

وصلت بشائر قافلة تحيا مصر إلى مناطق الانتظار اللوجستية في رفح، والتي شاركت فيها غالبية محافظات الجمهورية دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، وصول الدفعات الأولي من القافلة تباعا، ويجري توجيهها إلى منطقة الانتظار اللوجستية قرب معبر رفح للقيام بوضع الباركود والتصنيفات قبل وضع الجدول الزمني لدخولها إلى معبر رفح البري، ثم تسليمها للجانب الفلسطيني بعد المرور من معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم.

ويشار إلى أن قافلة تحيا مصر الجديدة من أكبر قوافل شاحنات المساعدات الإنسانية الشاملة، وبها أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتهم أكثر من 7200 طن من الدعم الغذائي وكل الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية لتصل إلى قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أمس الأحد، أثناء إطلاق القافلة من العاصمة الإدارية، أنه في إطار التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تم تجهيز قوافل مساعدات إنسانية شاملة، وسيتم إطلاقها على 3 مراحل: المرحلة الأولي تم إطلاقها اليوم من محافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - مطروح - السويس - جنوب سيناء - شمال سيناء - الإسماعيلية - الشرقية - الوادي الجديد"، والمرحلة الثانية من محافظات: "الإسكندرية - البحيرة - مطروح - الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ - الغربية – المنوفية"، والمرحلة الثالثة من محافظات: "الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر".

يذكر أن "صندوق تحيا مصر" أطلق قوافل إغاثية شملت المساعدات المختلفة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد إغاثية أخرى لقطاع غزة في يناير 2025 تتألف من 305 شاحنات "تريلا" تحمل على متنها أكثر من 4200 طن من المساعدات، و11 سيارة إسعاف، وفي عام 2024 تتألف من 507 شاحنات محملة بأكثر من 8000 طن مساعدات إنسانية، وسيارتي إسعاف، وفي عام 2021 أطلق قافلة مساعدات تتألف من 130 شاحنة.