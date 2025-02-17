 بافتا 78.. المجمع المغلق يحصد جائزة أفضل فيلم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بافتا 78.. المجمع المغلق يحصد جائزة أفضل فيلم

محمد عباس ونوران عرفة
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 12:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 12:32 ص

حصد فيلم "المجمع المغلق - Conclave"، جائزة أفضل فيلم، وذلك بحفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ78، والتي تقيمها الأكاديمية البريطانية للأفلام لفنون الفيلم والتلفزيون، في دار الأوبرا الملكية البريطانية.

وتنافس على الجائزة كلا من "مجهول تماما - A Complete Unknown"، و"أنورا - Anora"، و"إيميليا بيريز - Emilia Pérez"، و"الوحشي- The Brutalist".

وجاء أكثر الأفلام ترشحا للجوائز فيلم "المجمع المغلق - Conclave"، والذي ترشح لـ12 جائزة، وتلاه فيلم "إيميليا بيريز - Emilia Pérez"، والذي ترشح لـ11 جائزة، ثم فيلم "الوحشي - The Brutalist"، والذي ترشح لـ9 جوائز، في مختلف الفئات، من بين أفضل فيلم، وسيناريو، وتصوير، ومونتاج، وإخراج، وصوت، إلى جانب جوائز التمثيل.


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