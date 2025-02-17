الغرفة التجارية بالجيزة: توفر كامل للسلع الغذائية ونطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين

قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ الاتحاد العام للغرف التجارية يؤدي دورًا في الخدمة المجتمعية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة عن الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيفتتح غدًا في محافظة الجيزة معرض أهلا رمضان الرئيسي بمنطقة العمرانية على مساحة 2500 متر مربع.

وأوضح أنَّ مدبولي سيفتتح غدًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس 28 معرضًا آخر على مستوى محافظة الجيزة، مؤكدا أن هناك توفرًا كاملًا للسلع الغذائية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية.

وأفاد بأن نسبة الانخفاض على أسعار السلع الغذائية تتراوح بين 15 و25% وذلك وفقًا لنحو السلعة، موضحًا أن الغرفة التجارية تأخذ أماكن المعارض بالمجان من قِبل المحافظة مع إقامة التجهيزات الكاملة على نفقة الغرفة.

وأفاد بأنه يتم منح المكان للموزع أو المنتج بالمجان، وذلك لتمكينه من وضع تخفيضات كبيرة للمواطنين.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأحد، معرض"أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر.

وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.