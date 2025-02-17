نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته غدا لأسباب أمنية

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أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب إلغاء جلسة المحكمة المقررة غدًا، بسبب تطورات سياسية وأمنية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصل نتنياهو، إلى مقر المحكمة الجزئية في تل أبيب، للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته بتهم فساد.

وأكد موقع «واللا» أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، فيما احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة، متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب على غزة، التي لم تعلن إسرائيل نهايتها.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفا أن رئيس الوزراء رد عليها بأنه «متفاجئ جدا» من سلوكها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك» عندما كان وزيرا للاتصالات، وتُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

كما تشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.