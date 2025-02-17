توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، في بلدة الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وفقاً لما أكده مراسل تلفزيون سوريا.

وأفاد المراسل بأن مجموعة من جيش الاحتلال أجرت عمليات استبيان استخباري خلال دخولها البلدة، بهدف معرفة موقف الأهالي من تلقي مساعدات إسرائيلية إغاثية وطبية وخدمية، مؤكداً أن الأهالي رفضوا هذه المساعدات.

وفي مساء الأربعاء، توغلت مجموعة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث تجولت داخل القرية لمدة ساعتين قبل أن تنسحب، وفق مراسل تلفزيون سوريا.

وفجر الأربعاء، دخلت قوات الاحتلال بلدة صيدا الجولان، الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، وأقامت حاجزاً مؤقتاً عمل على توقيف بعض المارّة وتفتيشهم.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام تسعة مواقع عسكرية دائمة في المنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية، ضمن ما يُعرف باسم «عملية سهم الباشان».

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن «الوجود الإسرائيلي في سوريا لم يعد مؤقتاً، حيث تم إنشاء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة الأمنية، مع خطة للبقاء في سوريا حتى نهاية عام 2025»، موضحة أن «ثلاثة ألوية تعمل هناك، مقارنة بكتيبة ونصف قبل 7 أكتوبر 2023».