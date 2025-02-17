زيلينسكي: لن نشارك في محادثات أمريكا وروسيا بالسعودية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن كييف لن تشارك في المحادثات التي ستعقد في السعودية هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، أضاف زيلينسكي في إفادة صحفية عبر الفيديو من الإمارات حيث يقوم بزيارة رسمية: «أوكرانيا لن تشارك. أوكرانيا لم تعلم شيئا عن ذلك».

وواصل: «أوكرانيا تعتبر أي مفاوضات عن أوكرانيا دون وجودها على أنها دون جدوى ولا يمكن أن نعترف.. بأي اتفاقات عنا دوننا».

وسيزور فولوديمير زيلينسكي السعودية الأربعاء، غداة اجتماعات مقررة بين مسئولين روس وأمريكيين في الرياض، على ما أفاد ناطق باسم الرئيس الأوكراني لوكالة «فرانس برس».

وقال سيرجي نيكيفوروف، إن زيلينسكي سيزور السعودية مع زوجته في إطار زيارة رسمية «مخطط لها منذ فترة طويلة».

وستأتي زيارة الرئيس الأوكراني غداة اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومسئولين أمريكيين، في إطار ما يقول الكرملين إنها جهود لإصلاح علاقات موسكو مع واشنطن.