أطلق شرطي ألماني النار على رجل في مستشفى جامعة دوسلدورف، في غرب ألمانيا، حيث يُعْتَقد أنه كان يهدد طبيبًا بسكين في الجزء المخصص للدرج داخل المبنى.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة (د ب أ)، اليوم الاثنين، من مصادر أمنية. وأفادت هذه المصادر بأن الرجل أُصِيْب في ساقه ويخضع حاليا لعملية جراحية طارئة.

وتابعت المصادر أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أخرى. وبحسب المصادر، كان الرجل فرّ من أفراد الشرطة إلى بيت الدرج، واستخدم أفراد الشرطة في البداية صاعقا كهربائيا ضده، لكنه لم يكن له أي تأثير، وفي أعقاب ذلك، أطلق الشرطي النار عليه باستخدام سلاحه الذي يحمله أثناء الخدمة .

ووفقا لمعلومات (د ب أ)، لا يزال سبب تدخل الشرطة غير واضح حتى الآن. وتولت شرطة مدينة دويسبورج التحقيقات في الحادث وذلك لأسباب تتعلق بضمان الحياد.

من جانبه، أعلن متحدث باسم المستشفى الجامعي عن انتهاء العملية الشرطية في المستشفى، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي تهديد أمني.

وأضاف المتحدث أن موظفي المستشفى تلقوا إخطارًا رسميًا يؤكد انتهاء حالة الخطر. في الوقت نفسه، قال المتحدث إن الشرطة لا تزال موجودة في الموقع.





