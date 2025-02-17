فينيسيوس يستحوذ على ناد برتغالي

توجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، إلى ملكية الأندية، بالإضافة إلى ممارسة كرة القدم، ليسير على خطى زميله في الفريق كيليان مبابي.

كيليان مبابي استحوذ على نادي كان الفرنسي في وقت سابق، والآن سار فينيسيوس جونيور في نفس الطريق واستحوذ إلى جانب مستثمرين برازيليين وإسبانيين آخرين على ملكية نادي إف سي ألفيركا البرتغالي، الناشط في الدرجة الثانية.

ووفقًا لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، فقد باع المالك الحالي للنادي المغمور، ريكاردو فيسينتين حصته (70 أو 80%) إلى فينيسيوس وشركائه.

وكتب النادي في بيان رسمي: «يعلن نادي إف سي ألفيركا أن المهندس ريكاردو فيسينتين باع مشاركته المؤهلة في الشركة المساهمة العامة لمجموعة من المستثمرين الإسبان والبرازيليين».

وأوضح النادي: «سيتولى الرئيس التنفيذي الحالي ماتيوس أورنيلاس إدارة مستقبل نادي إف سي ألفيركا حتى نهاية الموسم».

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء الملاك الجدد للنادي الذين سيرافقون فينيسيوس في مغامرته في ملكية النادي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بينما لم يتم الكشف عن الأرقام التي حسمت بها الصفقة.