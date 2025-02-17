رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يصف الحدث بأنه كابوس أوروبي

وصف رئيس مؤتمر ميونخ للأمن (إم إس سي) كريستوف هويسجن الحدث بأنه "كابوس أوروبي إلى حد ما"، وذلك في ختام التجمع رفيع المستوى لزعماء العالم وخبراء السياسة الخارجية يوم الأحد.

ومع ذلك، قال هويسجن لإذاعة (زد دي إف) العامة الألمانية إن المؤتمر قدم الكثير من الوضوح.

وأضاف: "لقد أظهر الحدث أن أمريكا تحت إدارة ترامب تعيش على كوكب آخر". وتابع قائلا: "لقد لاحظنا أيضا أن حتى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يتحفظون عن التحدث بشكل علني لأنهم يخشون رئيسهم".

وجاءت تعليقاته بعد سلسلة من المفاجآت، بدءا من هجوم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على الحلفاء الأوروبيين، واتهامهم بتهديد الديمقراطية، مستثنيا الأحزاب الشعبوية، وعدم الاستماع إلى المعارضة بشأن الهجرة.

وأغضب تصريح فانس أعضاء البرلمان الألمان عندما أشار بشكل غير مباشر إلى النقاش السياسي الداخلي قبيل الانتخابات المبكرة في 23 فبراير.

وقال فانس: "لا مكان للجدران النارية"، في إشارة إلى الأحزاب الرئيسية التي استبعدت العمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وفي إزدراء آخر، التقى فانس مع قادة الأحزاب السياسية الألمانية، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا، ولكنه فشل في لقاء المستشار أولاف شولتس.

وكانت أوكرانيا أحد الموضوعات الرئيسية التي ركز عليها 60 من قادة العالم وأكثر من 100 وزير حضروا في ميونخ، إلى جانب إسرائيل والأراضي الفلسطينية وسوريا.

لكن القادة الأوروبيين وأوكرانيا غادروا المؤتمر وهم يشعرون بالقلق من احتمال استبعادهم من المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا مع استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع موسكو لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المحتملة للسلام بين روسيا وأوكرانيا، قال هويسجن: "يجب على أوروبا أن تقف معا. نحتاج إلى إظهار المزيد من القوة". وأضاف: "أوروبا لا تريد فقط أن تجلس على الطاولة خلال المفاوضات، بل يجب عليها أيضا تطوير خطة أمنية خاصة بها بشأن أوكرانيا".

ومن المقرر أن يجتمع القادة الأوروبيون في باريس يوم الاثنين لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية بشأن أوكرانيا.

وسيحل الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولتنبرج مكان هويسجن في قيادة المؤتمر الأمني الدولي البارز، على أن يتم عقد الاجتماع التالي في فبراير 2026.