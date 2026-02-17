أوربان يهاجم الغرب المتوهم: من يصدق أن أوكرانيا ستهزم روسيا؟

شن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، هجوما لاذعا على القادة الأوروبيين، معتبرا أنهم يعيشون في "عالم من الأوهام" باعتقادهم أن أوكرانيا قادرة على الخروج منتصرة في الصراع مع روسيا.



وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "فيدس" الحاكم في بودابست، ونقلتها قناة "M1" التلفزيونية، قال أوربان إن الاستراتيجية الغربية قائمة على دعم كييف عسكريا "إلى أن يتم استنزاف روسيا".



وتساءل أوربان ساخرا من هذا الطرح: "من يمكنه أن يصدق أن الروس سيُستنزفون قبل أوكرانيا؟.. هؤلاء يعيشون في عالم من الأحلام والأوهام".

وأكد رئيس الحكومة الهنغارية أن الحقائق تشير إلى أن "الاحتياطيات الروسية تفوق بكثير نظيرتها الأوكرانية، حتى مع احتساب الدعم الذي تقدمه أوروبا لكييف".

وأشار أوربان إلى أن رهانات مشابهة طُرحت خلال الحرب العالمية الثانية بشأن قرب انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنها لم تتحقق قائلا: "في عامي 1944 و 1945، قيل أيضا إن روسيا ستُدمر قريبا، لكن النتيجة كانت أن روسيا الاتحادية أصبحت قوة نووية عظمى، بينما بدأ الألمان بالتسلح الآن فقط".



وختم أوربان حديثه واصفا تصرفات السياسيين في أوروبا الغربية بـ"غير المسؤولة"، مؤكدا أنهم يسعون لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا وعرقلة التوصل إلى تسوية سلمية عاجلة.

يُذكر أن أوربان لطالما دأب على الإشارة إلى التفوق العسكري لروسيا. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق أمني مع روسيا، يتضمن بندا صريحا بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ولا في الاتحاد الأوروبي.