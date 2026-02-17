القومي لثقافة الطفل يطلق الدورة الثانية من مسابقة عظماء من مصر في مجال الرسم

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن إطلاق الدورة الثانية من مسابقة “عظماء من مصر” في مجال الرسم.
المشاركون في المسابقة:
يشترك في المسابقة الأطفال من داخل مصر.
-موضوع المسابقة:
يرسم الطفل بورتوريه لأي شخصية من العظماء الذين كان لهم أثر فى مصر بصفه خاصة والبشرية بصفه عامة مثل "نجيب محفوظ – طه حسين – مجدي يعقوب.. إلخ".
-شروط خاصة بالمتسابق:
يكتب المتسابق خلف كل لوحة البيانات الآتية:
-الاسم رباعيًا -تاريخ الميلاد_ السن -الجنس (ذكر-أنثى).
-الجنسية -البلد و المحافظة -رقم الهاتف المنزلي أو المحمول إن وجد.
-العنوان بالكامل وبخط واضح.
-اسم المدرسة العنوان الإدارة التعليمية التابع لها أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقها أو أي جهة مشارك عن طريقها.
-يرسل المتسابق صورة من شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه.
-تكتب بيانات المتسابق بالكمبيوتر
على الطفل المشارك كتابة بياناته الخاصة خلف اللوحة.
-على الجهات المشاركة فى المسابقة إرسال كشف بأسماء الأطفال المشاركين مكتوب فيه البيانات السابقة.
-شروط خاصة بالمسابقة:
1-يحق للمتسابق المشاركة بعملين على الأكثر.
2-مقاس اللوحة 35×50 على ورق كانسون.
3-مقاس البرواز حول اللوحة ٥سم كم كل جانب على ورق كانسون أسود.
4-يتم لصق اللوحات بدبل فيس أو أي مادة لا تؤثر على شكل الإخراج النهائي للأعمال.
5-لا يستخدم دبابيس دباسه في الإخراج.
6-يتم كتابة البيانات كاملة على الكمبيوتر ويتم لصقها على ظهر الأعمال بعد إخراجها.
7-ممنوع استخدام الأعمال المطبوعة والرسم عليها أو تلوينها.
8-يمكن استخدام أية نوعية من الألوان بما فيها القلم الرصاص.
9-يكتب على العمل مسابقة (عظماء من مصر) في مجال الرسم– العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
10-الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.
11-في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط يتم استبعاد العمل.
12-يسقط حق المتسابق فى الجائزة بعد مرور شهر من حفل توزيع الجوائز.
الجدول الزمني: آخر موعد لتسليم جميع الأعمال 2-2-2026.
عنوان المراسلة: يتم إرسال الأعمال على العنوان التالي: مدينة الفنون- محطة المساحة- هرم- المركز القومي لثقافة الطفل- تسلم باليد لقسم المسابقات بالمركز.
التحكيم: يتم التحكيم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بثقافة الطفل من داخل المركز وخارجه.
الاستفسارات: برجاء ارسال أية استفسارات بخصوص المسابقة على عنوان المركز أو على الموقع الإلكتروني للمركز. infoenccc@gmail.com
الجوائز: عينية وشهادات تقدير.