بدور القاسمي تترأس الاجتماع الختامي للمجلس الاستشاري في الجامعة الأميركية بالشارقة وتؤكد أولوية المنح الدراسية في الإرث المؤسسي

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الاجتماع الثالث والختامي للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي، الذي عُقد في مجلس مجموعة جيبكا بحرم الجامعة.

وأكدت الشيخة بدور في كلمتها الترحيبية خلال الاجتماع على أهمية استمرار مشاركة المجلس في دعم التوجه الاستراتيجي للجامعة الأميركية في الشارقة لتحقيق طموحاتها طويلة الأمد، وأعربت عن تقديرها لمساهمات الأعضاء طوال الدورة الحالية.

وقالت بدور القاسمي: "شكّل المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي شريكاً موثوقاً في دعم الجامعة الأميركية في الشارقة وتعزيز رؤيتها طويلة الأمد. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قدّم أعضاؤه مشورة قيَمة ومشاركة فاعلة أسهمتا في توضيح الأولويات وترسيخ مسؤوليتنا المشتركة في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم وتعظيم الفرص. ومع اختتام هذه الدورة، ننطلق بزخمٍ متجدد، واضعين المنح الدراسية والتقدم المؤسسي في صدارة أدوات التأثير المستدامة لخدمة الأجيال المقبلة من طلبة الجامعة".

عُقد الاجتماع تحت شعار "إرث يرسّخ ثقافة التمكين ويُوسّع آفاق الفرص"، وجمع الأعضاء حول أولويات تطوير الجامعة الأميركية في الشارقة، مع التركيز بشكل خاص على إتاحة فرص الوصول للتعليم وللمنح الدراسية، بوصفهما ركيزةً لإرثٍ مؤسسيٍ مستدامٍ. وتضمنت المناقشات عرضًا موجزًا للسياق المؤسسي والأولويات الاستراتيجية قدمه الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة، إلى جانب عرض للخطة الاستراتيجية للتطوير المؤسسي، والتي تناولت مواضيع عدة منها مسارات تمويل المنح الدراسية، والحملات المخطط لها، وبرنامج الجامعة للتطوير الدولي. كما تطرق الأعضاء إلى سبل تعزيز التأثير الذي يصنعه الطلبة وتوسيع نطاق وصولهم إلى التعليم، بما يرسخ الإرث المؤسسي ويعزز رسالة الجامعة المجتمعية.

وشملت النتائج الرئيسية للاجتماع الاتفاق على اعتبار المنح الدراسية أولوية أساسية للإرث المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، وإطلاق "الصندوق السنوي في الجامعة الأميركية في الشارقة"، والتأكيد على تطوير خطة استراتيجية شاملة للتقدم المؤسسي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة الأميركية في الشارقة للفترة 2025-2030.

واختتم الدكتور لورسن الاجتماع مؤكدًا: "يؤدي المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي دورًا حيويًا في دعم أولويات الجامعة الأميركية في الشارقة وتوجهاتها طويلة الأمد. وقد ركزنا هذا العام بشكل خاص على المنح الدراسية باعتبارها إرثًا مؤسسيًا دائمًا، يعكس التزامنا المشترك بتوفير فرص التعليم للجميع. كما ركز الاجتماع أيضًا على تعزيز الحوكمة والتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة الأميركية في الشارقة للفترة 2025-2030، لدعم تقديم تعليمٍ نوعي يُحدث تحولًا ويُوسّع آفاق الفرص، ويضمن تحقيق أثر دائم للطلبة والمجتمعات التي نخدمها، إقليميًا وعالميًا".

دُعي أعضاء المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي عقب الاجتماع إلى جولة في معرض طلابي مُنتقى بعناية، ضم نماذج من مشاريع طلبة الجامعة المبتكرة. وقد جمع المعرض أعمالًا متميزة من كلية العمارة والفن والتصميم، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، بما يُبرز اتساع الإنتاج الأكاديمي في الجامعة وتكامله بين التخصصات.

وقاد الجولة عمداء الكليات المعنية، مقدّمين لأعضاء المجلس عرضًا معمقًا حول الأفكار الرئيسة التي قامت عليها المشاريع، وأُسسها البحثية، ومسارات توظيفها في تطبيقات واقعية. وأتاح هذا الاستعراض لأعضاء المجلس الاطلاع عن قرب على مستوى الإبداع والمتانة العلمية والنهج الاستشرافي الذي يميّز أعمال الطلبة، مؤكدًا في الوقت ذاته جودة التجربة التعليمية التحويلية التي تقدّمها الجامعة عبر كلياتها الأكاديمية.

شارك في الاجتماع مجموعة إضافية من الأعضاء شملت: عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، وحاتم محمد الموسى، الأمين العام لمجلس الطاقة في إمارة الشارقة، وفيصل كوتيكولون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "كيه إي أف" القابضة، ميرزا الصايغ، المدير العام السابق لمكتب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وخريج الجامعة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي، ونوّاب شاجي أول ملك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الملك" القابضة، والدكتورة داليا المثنّى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ألستوم" في منطقة الخليج العربي، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال للمشاريع"، والذي انضم افتراضيًا للاجتماع.

تأسس المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي في يناير 2023، وهو يقدم المشورة لدعم جهود الجامعة في تطوير عملياتها، ويركز على بناء الشراكات وتنمية الموارد، فضلاً عن التواصل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للإسهام في مواءمة عمل الجامعة الأميركية في الشارقة مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لإمارة الشارقة، ودعم التميز في التدريس والتعلم والبحث والإبداع.