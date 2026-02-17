محافظ بورسعيد الجديد: مكتبي مفتوح للجميع وهدفي خدمة المحافظة وأبنائها

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن مكتبه سيكون مفتوحا أمام الجميع، وأنه يضع في مقدمة أولوياته التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في إطار القانون، مشددا على أن هدفه الأساسي هو خدمة محافظة بورسعيد وأبنائها، والوصول إلى المواطنين في منازلهم، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وكان في استقبال المحافظ بمقر الديوان العام الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة، الذين رحبوا بالمحافظ متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، وذلك عقب صدور قرار القيادة السياسية بتكليفه محافظا لبورسعيد، وأدائه اليمين الدستورية أمس.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدا اعتزازه بتولي مسئولية العمل بمحافظة بورسعيد، ومشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة جهود التنمية والبناء، والتكامل بين كل الأجهزة التنفيذية، بما يحقق تطلعات أبناء بورسعيد في مختلف القطاعات.