محافظ الأقصر يبحث مع القنصل البريطاني تعزيز التعاون السياحي والاستثماري

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، القنصل البريطاني أرفيندر فهره، بمقر ديوان عام المحافظة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاعين السياحي والاستثماري، في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب البريطاني، خاصةً في ظل مكانة المملكة المتحدة كأحد أهم الأسواق المُصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى حرص الدولة على توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار، إلى جانب تطوير الخدمات والبنية التحتية بما يتناسب مع المكانة الدولية التي تحظى بها الأقصر.

من جانبه، أعرب القنصل البريطاني عن سعادته بزيارة الأقصر، مشيدا بالتطور الملحوظ في مستوى الخدمات والتنظيم، ومؤكدا اهتمام السائح البريطاني بالمقصد المصري، خاصةً الأقصر؛ لما تمتلكه من تاريخ عريق ومقومات ثقافية فريدة، في إشارة إلى حرصه على دعم زيادة أعداد السائحين البريطانيين وتعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.