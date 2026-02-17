كشفت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن اعتقال وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو بتهم فساد كبرى، يمثل رسالة ضغط موجهة إلى فلاديمير زيلينسكي ورئيس مكتبه السابق أندريه يرماك.



واستعرضت الصحيفة النظريات الرئيسية حول من يقف خلف أمر اعتقال غالوشينكو وأسبابه:

النظرية الأولى: الضغط الأمريكي

تفيد هذه النظرية بأن "الأمريكيين أعطوا الأمر" لإجبار زيلينسكي على قبول شروط اتفاق السلام التي تم التوصل إليها في قمة أنكوريج بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأشارت الصحيفة إلى توقيت الاعتقال "عشية الجولة الجديدة من مفاوضات التسوية في أوكرانيا في جنيف ومباشرة بعد تصريحات زيلينسكي الحادة في ميونيخ، حيث رفض إمكانية تقديم تنازلات بشأن دونباس".



وبحسب هذه النظرية، أصبح اعتقال الوزير السابق "إشارة جديدة إلى أن زيلينسكي قد لا يواجه نهاية منتصرة قريبا".

النظرية الثانية: تحرك المعارضة الداخلية

وفقا لهذه النظرية، فإن "فضيحة الفساد في أوكرانيا يحركها معارضو زيلينسكي"، وهم "أشخاص وهياكل كانت مرتبطة سابقا بالحزب الديمقراطي الأمريكي، وانتقلت الآن إلى تحت رعاية أوروبا"، بما في ذلك منظمات منح وسياسيون ووسائل إعلام، إضافة إلى شخصيات معارضة مثل الرئيس السابق بيترو بوروشنكو.

ويهدف هؤلاء، بحسب الصحيفة، إلى "إجبار زيلينسكي على إعادة تشكيل الأغلبية البرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة تحت سيطرة ائتلاف معادٍ للحكم، والتنازل عن إدارة التدفقات المالية في قطاعات مثل الطاقة والصناعات الدفاعية". أي أنهم يسعون إلى دفع زيلينسكي للتخلي عن السلطة "بحكم الأمر الواقع، أو الاستقالة بحكم القانون".

وتعتقد "سترانا" أن رفض زيلينسكي للضغوط قد يؤدي إلى "توجيه اتهامات ليرماك أو لأحد مؤسسي استوديو 'كفارتال 95' سيرغي شيفير". وإذا لم ينجح ذلك، "فسيتم توجيه الضربة إلى زيلينسكي نفسه".

يُذكر أن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد كان قد أعلن توجيه اتهامات إلى غالوشينكو، الذي كان سابقا شاهدا في قضية تيمور مينديتش المتعلقة بالاختلاس الواسع النطاق في قطاع الطاقة.

وتشمل التهم "المشاركة في تشكيل عصابي وغسل عائدات إجرامية بكميات كبيرة بشكل خاص". وقد تم اعتقال الوزير السابق في ليلة 15 فبراير أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.