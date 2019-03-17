سياسي ألماني يشيد بمظاهرات التلاميذ ضد تغير المناخ

أشاد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بمظاهرات التلاميذ المناوئة للتغير المناخي، وذلك على النقيض مما أبدته رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجرت كرامب-كارنباور في هذا الشأن.

وقال ألكسندر دوبرينت لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد : "أرى أنه أمر طيب أن ينتبه جيل لاحتياجاته. ويمكن أن يحدث ذلك أيضا صباح يوم جمعة".

يشار إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري يكونان معا الاتحاد المسيحي الذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ووفقا للتقديرات، تظاهر أكثر من 300 ألف شخص، أغلبهم تلاميذ، في الشوارع على مستوى ألمانيا صباح أول أمس الجمعة من أجل المزيد من حماية المناخ.

وجاء رد فعل غير مؤيد من قبل كرامب-كارنباور لمشاركة التلاميذ في المظاهرات خلال اليوم المدرسي، وقالت يوم الجمعة الماضية: "يظل هناك أمر واقع: أنهم يتغيبون عن المدرسة لأجل ذلك".

ومن جانبه، دعا دوبرينت التلاميذ إلى عدم تفويت وقت طويل من اليوم المدرسي، وقال: "إذا كانت المظاهرات ستتحول إلى اتجاه دائم، يفضل أن تكون بعد ظهر يوم الجمعة".