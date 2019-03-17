يبدأ ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، اليوم الأحد، جولة بمنطقة الكاريبي، ليكونا أول من يزور كوبا من أفراد العائلة المالكة البريطانية، رغم أن الجزيرة تواجه عداء متزايدا من الولايات المتحدة أقرب حلفاء لندن.

وأفاد مكتب الأمير وزوجته بأنهما سيستهلان الجولة التي تستمر 12 يوما وتشمل عشر جزر بزيارة سانت لوشا ثم يكملان طريقهما إلى باربادوس، وسانت فينسنت وجرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وجرينادا. والكثير من هذه الجزر مستعمرات بريطانية سابقة وما زالت الملكة إليزابيث، والدة تشارلز، رئيستها.

وسوف تهبط طائرة الأمير وزوجته في هافانا في 24 مارس آذار في زيارة تستمر ثلاثة أيام بناء على طلب من الحكومة البريطانية للتأكيد على دفء العلاقات البريطانية الكوبية. وسيتناولان هناك الطعام مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الذي تولى المنصب العام الماضي خلفا لراؤول كاسترو.

وكان تشارلز قد التقى بالفعل برئيس كوبا في لندن في نوفمبر تشرين الثاني في عيد ميلاده السبعين.

وسيختتم تشارلز وكاميلا جولتهم بمنطقة الكاريبي بزيارة لجزر كايمان البريطانية.