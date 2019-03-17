اكتشاف بقعة زيت ثالثة بعد غرق سفينة شحن قبالة السواحل الفرنسية

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تفحص السلطات الفرنسية بقعة زيت ثالثة حيث غرقت سفينة "جراندي أمريكا" في غرب المحيط الأطلسي في فرنسا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهي سفينة شحن إيطالية كانت مبحرة من ألمانيا إلى المغرب.

وقال ستيفان دول، رئيس وكالة مكافحة التلوث البحري (سيدر)، أمس السبت، إن بقعة الزيت تقع في مكان غرق السفينة.

ويوحي اكتشاف البقعة أول أمس الجمعة إلى أن النفط يواصل التسرب من السفينة الغارقة.

ومنذ غرق "جراندي أمريكا" في خليج بسكاي يوم الثلاثاء الماضي، تنجرف شرقًا باتجاه الساحل الفرنسي بقعتي زيت تبلغ مساحتهما معا أكبر من مساحة حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

وجاء النفط من خزانات الوقود بالسفينة.

وكانت السفينة المحملة بـ 365 حاوية و 2000 مركبة تبحر من هامبورج إلى الدار البيضاء عندما اندلع حريق شديد على متنها يوم الأحد الماضي.

واضطر أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 26 فردًا وراكب واحد إلى ترك السفينة وأنقذتهم سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية.