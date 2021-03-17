رئيس الوزراء اليمني: إيران لها دور مؤثر في رفض كل جهود السلام

تلقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، والذي أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق السلام بالتوازي مع الجهود الأممية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الأربعاء، ناقش الجانبان، رؤية الحكومة للسلام وتعاملها الإيجابي مع كل المبادرات شريطة التزامها بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وما يقابله هذا الالتزام من تعنت ورفض من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت في التعاطي الإيجابي مع جهود السلام المستدام والذي يتطلع إليه جميع اليمنيين تحت سقف المرجعيات الثلاث، منوها بالرؤية الواضحة للمبعوث الأمريكي تجاه الدور التخريبي لإيران في اليمن وما تلعبه من دور مؤثر في رفض كل جهود السلام بغرض ابتزاز المجتمع الدولي.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تنطلق في رؤيتها للسلام من المصلحة الحقيقية للشعب اليمني الذي يعانى كثير من إجرام وإرهاب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً منذ انقلابها على السلطة الشرعية بقوة السلاح أواخر العام ٢٠١٤م، لافتا إلى أن التصعيد العسكري المستمر للحوثيين في مأرب والاستهداف المتكرر للنازحين والمدنيين في عدد من المحافظات وكذلك الأعيان المدنية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة الإيرانية مع كل تحركات أممية ودولية نحو السلام يكشف حقيقة مشروعها والتوجيهات الصادرة إليها من النظام الإيراني.

وأكد رئيس الوزراء أن المجتمع الدولي والأصدقاء في الولايات المتحدة أمام امتحان حقيقي في اليمن لتحقيق السلام عبر الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في طهران، موضحًا أن الرسالة الأمريكية برفع مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب تم فهمها بشكل خاطئ من قبل الحوثيين وداعميهم والذين اعتبروها ضوء أخضر للاستمرار في جرائمهم ضد اليمنيين وتهديد الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة والعالم بشكل عام.

بدوره عبر المبعوث الأمريكي عن تقديره للحكومة اليمنية وحرصها على إحلال السلام والاستقرار، وما تبديه من مرونة في التعاطي مع الجهود الأممية والدولية، مشيدًا بالرؤية والملاحظات التي طرحها رئيس الوزراء لتوضيح الرؤية حول عدد من النقاط.

وأكد ليندركينج دعم بلاده للحكومة اليمنية وتواجدها وعملها في العاصمة المؤقتة عدن، ورفض أي أعمال خارجه عن القانون لتقويض التوافق المبني على اتفاق الرياض.