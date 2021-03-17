أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لبيانات عن الطلب العالمي والاقتصاد الأمريكي

سجلت أسعار النفط ارتفاعات اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجعات دفعت الأسعار لما دون 65 دولارا للبرميل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن العقود الآجلة في نيويورك ارتفعت بنسبة 7. 0% بعد أن خسرت 9. 1% على مدار الجلسات الثلاثة الماضية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم تقرير شهري عن "الوكالة الدولية للطاقة" وبيان من "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي، وذلك بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وإذا ما أكدت البيانات الحكومية هذا التراجع، فإنه سيكون الأول منذ منتصف شباط/فبراير.

وأضافت بلومبرج، أنه رغم التراجع الأخير، فإن أسعار النفط لا تزال مرتفعة بنسبة 34% تقريبا هذا العام، بدعم من تخفيض تحالف "أوبك بلس" للإنتاج، وتعافي توقعات الطلب مع توسع حملات التلقيح ضد كورونا حول العالم.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 44 سنتا ليرتفع إلى 24. 65 دولارا للبرميل عند الساعة 0715 صباحا بتوقيت لندن، بعد انخفاضه بنسبة 9. 0% يوم أمس.

وارتفع خام برنت القياسي تسوية مايو بنسبة 6. 0% إلى 77. 68 دولارا بعد أن خسر 7. 0% في الجلسة السابقة.