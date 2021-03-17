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أكد محمد فاروق، لاعب بيراميدز، أن فريقه نفذ تعليمات المدير الفني في مباراة نامونجو التنازلي في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا اليوم الأربعاء على نامونجو بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية لدوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقال محمد فاروق في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة لكننا آتينا لتحقيق الفوز، ونفذنا تعليمات المدير الفني وقدمنا مباراة رائعة".

وأضاف: "استطعنا تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة وهو الشيء الأهم".

وأكمل:"مباراة اليوم تعكس المجهود المبذول في الفترة الماضية، وتكمل ما قدمناه في المباراة الماضية".

وواصل: "حققنا الانتصار الخامس على التوالي في البطولة وهو ما يحسب للفريق، ونأمل في أن نواصل تحقيق الانتصارات".

هذا الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الرجاء الذي يواجه نكانا الزامبي في نفس المجموعة والدور.