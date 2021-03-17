كشف وزير الأشغال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار عن وجود 52 حاوية للمواد الخطرة في مرفأ بيروت لم يتم إزالتها، بسبب عدم تأمين التمويل اللازم لذلك.

وقال نجار في تصريح عقب لقاء عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في أوضاع مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع في 4 آب الماضي: "لقد تم بحث بعض المواضيع المتعلقة بمرفأ بيروت بالدرجة الأولى وبعض المواد الخطرة القابلة للاشتعال الموجودة فيه وفي بعض المناطق اللبنانية".

وأضاف: "لقد تقدمت من فخامة الرئيس بطلب الحصول على موافقة استثنائية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الخطرة الموجودة في المرفأ، وقد تحدثت وسائل الإعلام عن 52 حاوية للمواد الخطرة، وانتهت عملية توضيبها منذ أكثر من شهر، ونحن ما زلنا نتقاذف الكرة من مكان الى آخر، لأن التمويل لهذه العملية لم يؤمن بعد، لذلك لا زالت المستوعبات موجودة في المرفأ".

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وتابع: "طلبت أن يخصص جزء من المبلغ المخصص لوزارة الأشغال لإزالة الركام (من المرفأ) الذي قد يشكل خطرا، لا سيما في فصل الصيف، لأنه يحوي مواد عديدة مختلطة بعضها ببعض، وهناك شركة فرنسية تقوم بدراسة لإزالة هذا الركام".

ولفت إلى أن الرئيس عون قد شدد على أن هذا الموضوع أساسي جدا ويجب التخلص من أي مواد من الممكن أن تشكل خطرا جراء أي اشتعال أو أي حادث قد يطرأ نتيجة هذه المستوعبات أو الركام.