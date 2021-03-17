محافظ قنا يكرم مدير مدرسة تقديرا لتفانيه في عمله

استقبل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بمكتبه راضي أحمد حسين مدير مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات بمدينة قنا؛ لتكريمه وذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل وأداء مهامه الوظيفية وحرصه على نظافة المدرسة وانضباط المدرسين والعاملين والطالبات بالمدرسة، وكذلك لإتباعه وتطبيقه للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا.

وأشاد الداودي، بالدور الذي تؤديه مديرية قنا للتربية والتعليم و المدارس والعاملون بها للوصول بالمدارس إلى هذا المستوى والنهوض بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والجهود الطيبة التي يبذلونها والتي كانت ولا تزال نموذجا مميزا يحتذى به من العطاء والإبداع.

وشدد محافظ قنا، على دعمه الكامل لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية خلال السنوات القادمة.

وأكد حرصه الشديد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.