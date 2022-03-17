كييف: البحرية الروسية تواصل عرقلة الملاحة في جزء من البحر الأسود

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أعلنت هيئة الأركان العامة بالجيش الأوكراني، في نشرة صباح اليوم الخميس، أن سفنا تابعة للبحرية الروسية تواصل عرقلة الملاحة في الجانب الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وكانت السلطات الأوكرانية المعنية بالنقل البحري والنهري أعلنت السبت الماضي أن 94 سفينة، على متنها أطقم أجنبية ومئات البحارة، تقطعت بها السبل في المياه قبالة الموانئ الأوكرانية منذ بداية الحرب.

ومن جهته، يقول الجيش الروسي إن أطقم 70 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب وجود "مخاطر عالية من الألغام".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المسؤول بوزارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف القول إن المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بالألغام تتحملها السلطات الأوكرانية.