تحرير 37 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية، كلا في نطاق مركزه، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بقرى المركز.

تم تحرير 16 محضرًا لعدد من المخابز البلدية تنوعت بين "نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف".

كما أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرًا لعدد من المحال التجارية والأسواق، منها 17 محضرًا لعدد من المحال التجارية بقرى المركز متنوع بين عـدم إعلان عن الأسعار، والبيع بزيادة عن السعر وعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى 4 محاضر حررت لسيارات محملة بسلع ومواد تموينية لبيعها في السوق السوداء.

وشملت ضبط سيارة محملة بـ 3 أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة و سيارة أخرى محمله بـ 3 أطنان سكر تمويني مدعم، وسيارة ثالثة محملة بـ 6 أطنان من المنظفات مجهولة المصدر وعدم وجود بيانات الصنع والسيارة الرابعة محملة بطن ونصف من ملح الطعام بدون فواتير وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.