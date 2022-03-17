وزيرة دفاع ألمانيا تتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا

وعدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، بعد نداء المساعدة الذي وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته أمام البرلمان الألماني، عبر رابط فيديو، اليوم الخميس.

وفي أعقاب لقائها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي إن "خطاب الرئيس زيلينسكي كان مؤثرا للغاية لأنه أوضح مرة أخرى أي موقف يعيش الناس فيه في أوكرانيا حاليا".

وأضافت لامبرشت أن الوضع يظهر أنه يجب التحرك.

وفي الوقت نفسه، قالت لامبرشت إنه لم يعد يجري الحديث بشكل مفصل أو علني عن التوريدات العسكرية " حتى لا يصبح هؤلاء الذين يقومون بهذه التوريدات أهدافا للرماية".