فوكسهول تتعهد بالتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول 2028

تعهدت علامة السيارات البريطانية فوكسهول، بالتحول إلى علامة تجارية للسيارات الكهربائية فقط اعتبارا من 2028.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر للسيارات الكهربائية نظمته مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات التي تمتلك الشركة البريطانية، إلى جانب عدد آخر من الشركات، ومنها فيات الإيطالية، وكرايسلر الأمريكية، وبيجو وستروين الفرنسيتين، حيث أعلنت ستيلانتس اعتزامها استثمار 30 مليار يورو في مجال السيارات الكهربائية.

يذكر أن العلامة التجارية فوكسهول هي العلامة البريطانية لسيارات أوبل الألمانية. وتعتزم فوكسهول وقف إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية والتركيز على السيارات الكهربائية بالكامل.

وقال بول فيلكوكس المدير الإداري لشركة فوكسهول، إنه "بحلول 2028، ستنتج فوكسهول فقط سيارات الركوب والحافلات الكهربائية في بريطانيا. مستقبل صناعة السيارات في الكهرباء وستقود فوكسهول هذا الاتجاه في هذا البلد".

وأضاف: "بدأنا رحلة إعادة ابتكار فوكسهول ونتجه قدما نحو مستقبل صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون الآن أصبح عملة جديدة في صناعتنا".

يذكر أن ستيلانتس تعتزم إطلاق 4 منصات مخصصة للسيارات الكهربائية بحيث تستخدمها سيارات العلامات التجارية الـ14 المملوكة لها.

يذكر أن فوكسهول/أوبل كانت جزءا من مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات ثم استحوذت عليها مجموعة بيجو ستروين الفرنسية في 2017. وفي يناير الماضي اندمجت فيات كرايسلر وبيجو ستروين لتشكيل مجموعة ستيلانتس.