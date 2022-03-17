وزير الخارجية الإماراتي: نبحث تعزيز التعاون مع روسيا في أمن الطاقة والغذاء

توجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالشكر إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف، على استقباله له في موسكو، مشددًا على أهمية تطوير العلاقة التي تجمع روسيا بالإمارات العربية المتحدة.

وأضاف خلال كلمة له، بعد انطلاق المحادثات بين الجانبين في موسكو، صباح الخميس، أن الإمارات تتطلع لتطوير العلاقات بين الجانبين، وتنويع مجالات الترابط بين المواطنين والمؤسسات والحكومات، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون في أمن الطاقة وأمن الغذاء.

وذكر أن مباحثات اليوم تشمل التباحث، مع الشركاء حول العالم، بشأن مؤتمر المناخ الذي ينعقد في الإمارات العام المقبل، موضحًا أنها تتناول الأزمات المختلفة حول العالم مثل: أوكرانيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان والساحل والصحراء.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.