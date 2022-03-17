برلين: عدد اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا تجاوز 187 ألف شخص

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، تسجيل 187 ألفا و428 لاجئا أوكرانيا وصلوا إلى ألمانيا حتى الآن منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، أن أغلب اللاجئين هم من النساء والأطفال، لافتة إلى تسجيل اللاجئين الذين تتحقق منهم الشرطة الاتحادية على الحدود النمساوية مع ولاية بافاريا مثلا أو في محطات قطار أو في قطارات، فقط.

وصحيح أن الشرطة الاتحادية تكثف الضوابط الخاصة بها في منطقة الحدود مع بولندا مثلا، إلا أنه كقاعدة عامة ليس هناك ضوابط حدودية ثابتة على الحدود الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ومن ثم يتم السماح للأوكرانيين بالدخول إلى البلاد في البداية دون تأشيرة- لذا من المحتمل أن يكون عدد القادمين من أوكرانيا أكبر مما تم تسجيله بشكل واضح.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا سعيا للجوء في دول أخرى، وأغلبهم ظلوا في دول مجاورة لأوكرانيا.