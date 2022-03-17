سلطت صحيفة الجارديان الضوء على أوضاع العائلات والأسر الأوكرانية والروسية وانطباعهم تجاه الحرب المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

وتقول الصحيفة إن قرار فلاديمير بوتين ببدء حرب مع أوكرانيا تسبب في تمزق العديد من العائلات الأوكرانية، حيث يضطر رجالها البالغون إلى البقاء والقتال بينما يفر أفراد آخرون من العائلة من العنف.

في الوقت نفسه، تشهد روسيا أيضًا انقسامات أسرية خاصة بها - بين أولئك الذين يدعمون الحرب وأولئك الذين يعارضونها، وفي كثير من الأحيان، يمتد هذا الانقسام على طول خطوط الأجيال.

وبشكل عام، من غير المرجح أن يكون لدى الشباب الروس مشاعر معادية لأوكرانيا، يقول أندريه كوليسنيكوف من مركز كارنيجي في موسكو: "لقد رأينا أن الاحتجاجات المناهضة للحرب قد شملت أيضًا إلى حد كبير الشباب، يعتمد الكثير من نظرتك إلى الحرب على المكان الذي تحصل منه على أخبارك، إذا كنت تشاهد التلفاز، فمن المرجح أن تتبع الخط الرسمي، ويميل كبار السن إلى مشاهدة المزيد من التلفزيون.

في الماضي، وجدت استطلاعات الرأي أن التلفزيون لا يزال أكبر مصدر إخباري للروس، حيث يعتمد عليه أكثر من 60 % من السكان للحصول على المعلومات، وتزيد احتمالية مشاهدة الروس الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا عن 65 عامًا أن يشاهدوا التلفزيون مقارنة بمن هم دون سن 25 عامًا.

وحسب الصحيفة، فقد تم حشد القوة الكاملة لوسائل الإعلام الحكومية الروسية لتصوير الحرب على أنها "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى تحرير أوكرانيا وحماية المواطنين في دونباس من "الإبادة الجماعية" الأوكرانية، كما وُصفت مقاطع فيديو لقصف القنابل الروسية بالمدن بأنها من تدبير الجانب الأوكراني.

وأضاف كوليسنيكوف: "نرى أن غالبية الروس يدعمون على ما يبدو تصرفات الدولة، على الأقل بالطريقة التي تعرض بها هذه الإجراءات عليهم من قبل وسائل الإعلام، إنه لم يكن مفاجئًا ، نظرًا لحساسية الموضوع ، أن الحرب تسببت في توترات بين العائلات والأصدقاء، ومن الصعب جدًا على الناس قبول أن جانبهم هم في الواقع الأشرار".

وقالت جوخ، التي قررت مغادرة البلاد الأسبوع الماضي بعد اعتقالها لانضمامها إلى احتجاج مناهض للحرب في موسكو، إنها تمكنت في النهاية من إقناع والدتها سفيتلانا بـ "الدور المدمر" لبلدها في الحرب، "ولكن الآن علي إقناع أبناء عمومتي وأعمامي الأكبر سناً، وقالت مازحة: "لدي قائمة كاملة"، من المرجح أن تصبح "مهمتها" أكثر صعوبة.

وفي اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، لاحظت فيكتوريا جوخ، 28 عاماً، وتعمل عارضة أزياء من سيبيريا وانتقلت إلى موسكو، أن والدتها كانت تحاول الابتعاد عنها.

وقالت جوخ، التي عارضت بشدة غزو روسيا لأوكرانيا على قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، "أصبحت مهمتي تغيير رأيها، وأظهر لها ما كان يحدث بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوم الجمعة الماضية، أعلنت روسيا حظرًا على تطبيقInstagram، بعد أيام من فعل الشيء نفسه على Facebook و Twitter، وستؤدي الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي - وعدد قليل من وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في روسيا - إلى تقييد الوصول إلى المعلومات الخارجية حول الحرب وتعزيز تأثير وسائل الإعلام الحكومية.

بالنسبة للآخرين، مثل ديمتري، خبير تقني في موسكو ، كان للحرب بالفعل عواقب وخيمة على علاقته مع عائلته، يقول دميتري: "بعد الغزو، أردت الانتقال مع والديّ لمحاولة إخبارهما بما يحدث بالفعل، وخلال الأسبوع الأول من الحرب ، كان يمارس طقوسًا يومية لعرض مقاطع فيديو لوالديه عن القصف الروسي للمدن الأوكرانية وتقارير انتقادية من قبل المدونين المستقلين ووسائل الإعلام.

لكن لم يكن لأي منها أي تأثير، لقد جعلهم في الواقع أكثر اقتناعًا بأنهم كانوا على حق، وبعد أسبوع، عدت إلى خارج المنزل، وأرسلت والدتي رسالة نصية تفيد بأنني أخون بلدي".

وجاءت الصدمة الأخيرة يوم الخميس الماضي، عندما أرسل له والده مقطعًا إخباريًا ادعى فيه أن السلطات الأوكرانية قصفت يوم الأربعاء مستشفى للولادة في ماريوبول، حيث تظاهر الممثلون بأنهم أمهات مصابات، كما روج المسؤولون الروس لنظرية المؤامرة هذه.

وتابع ديمتري، لقد جعلني غاضبا جدا "لست متأكدًا من أننا سنكون قادرين على الجلوس على نفس الطاولة مرة أخرى"، وأضاف ديمتري وهو يهز كتفيه" أعتقد أن دعاية الدولة قد أذهلتهم، وهم يرونني حقًا عدوًا للدولة، لقد استسلمت".

بالنسبة للبعض، حتى تجاربهم الخاصة في التعرض للقصف لم تكن كافية لإقناع أحبائهم بأنشطة روسيا الحقيقية، وتحدثت بي بي سي ونيويورك تايمز إلى الأوكرانيين الذين قالوا إن أقاربهم في روسيا لن يصدقوا ببساطة أن مدنهم تتعرض للقصف، بينما يعتقد والداي أن بعض الأعمال العسكرية تحدث هنا، لكنهم يقولون: "جاء الروس ليحرروك، لن يفسدوا أي شيء.

وقالت أولكساندرا من كييف "إنهم يستهدفون القواعد العسكرية فقط"، واصفةً لبي بي سي محاولاتها أن تشرح لوالديها أن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم روسي.

كما طلب إيليا كراسيلشيك، المدون الروسي الشهير والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا، من 110 آلاف متابع على إنستجرام أن يرسلوا له قصصهم الخاصة عن الاقتتال العائلي.

يقول كراسيلشيك إنه سرعان ما تلقى "مئات من لقطات الشاشة" من شباب روس، تُظهر حوارات ساخنة وعاطفية مع والديهم، وقرر نشر بعض تلك المحادثات ليُظهر للشبان الروس أنهم ليسوا وحدهم.

وأردف قائلاً : "من الواضح أن هذه الحرب كانت تجربة مؤلمة للغاية للعديد من العائلات في هذا البلد".