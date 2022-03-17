أوكرانيا تأمل في إنشاء 9 ممرات إجلاء إنسانية اليوم

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، أنه من المقرر أن يتم إنشاء تسعة ممرات إجلاء إنسانية في جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم الخميس، للسماح للمدنيين بالفرار من المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة.

وأضافت نائبة رئيس الوزراء في رسالة عبر الفيديو أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال ناقلة وقود من "زابوريزهزهيا" إلى مدينة "ماريوبول" الساحلية المحاصرة، حيث تعتبر الظروف هناك شديدة السوء.

ومن المقرر أيضا إنشاء ممرات من مدينة "خاركيف" الواقعة في شرق أوكرانيا إلى "فوفتشانسك" الواقعة على الحدود الروسية، ومن بلدتي "بوروديانكا" و"شفشينكوف" بالقرب من كييف إلى "جيتومير" و"برواري".

ومن المقرر أن تحصل خمس بلدات أخرى - من بينها "هوستوميل" الواقعة بالقرب من كييف- على أغذية وأدوية.

وكانت محاولات إجلاء مخططة سابقا، فشلت مرارا بسبب إلقاء كل من موسكو وكييف اللوم على بعضهما البعض فيما يتعلق بعدم احترام وقف إطلاق النار.