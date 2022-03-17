التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% يوميا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى 50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وأشار ‏المصيلحي، إلى إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية ‏والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل في البعض منها ‏إلى 30% أيضا.

وخلال اجتماعه بمديري المديريات بالمحافظات، ‏أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلاً رمضان وتوافر السلع بها، مطالبا بضرورة تخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة ‏المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، ‏أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏يترأس شخصياً غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية ‏بالمحافظات والتي أنشأت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية و‏المحافظين، مؤكدا أنه يتلقى يومياً تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏حول ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضاً.‏