التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% يوميا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى 50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%.
وأشار المصيلحي، إلى إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تشمل بداخلها السلع الرمضانية والسلع الأخرى التي يحتاجها البيت المصري بتخفيضات تصل في البعض منها إلى 30% أيضا.
وخلال اجتماعه بمديري المديريات بالمحافظات، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة معارض أهلاً رمضان وتوافر السلع بها، مطالبا بضرورة تخصيص عضو مسئول من كل مديرية لمتابعة المعارض الرمضانية وضخ السلع بها وكذلك توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يترأس شخصياً غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة المعارض الرمضانية بالمحافظات والتي أنشأت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين، مؤكدا أنه يتلقى يومياً تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ضخ السلع الحرة الرمضانية أيضاً.