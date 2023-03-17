تركيا تقترب من المصادقة على انضمام فنلندا إلى الناتو

تقترب تركيا من المصادقة على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما سيدفع الحلف العسكري خطوة صوب استقبال عضوه الـ31، مع انتشار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، عبر المشهد الأمني الأوروبي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجتمع مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، في أنقرة عصر اليوم الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

كان الرئيس التركي قد قال إنه يعتزم "الوفاء" بالتعهد لفنلندا بشأن محاولتها للانضمام إلى الحلف.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة و45، بالتوقيت المحلي.

وأعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، الذي يزور تركيا حاليا، أمس الخميس عن توقعه بأن توافق أنقرة على انضمام بلاده إلى التحالف العسكري بعد أن يجري محادثات مع الزعيم التركي.

وفي حال حدوث ذلك، فإن هذا يعني أن الطريق سيكون مفتوحا بشكل عملي أمام فنلندا لتصبح عضوا في الناتو قبل السويد شريكتها في شمالي أوروبا.

وقد يصدق البرلمان على قبول فنلندا قبل الانتخابات التركية في 14 مايو.

وتقدمت كل من فنلندا والسويد منذ نحو عشرة أشهر بطلب للانضمام إلى عضوية الناتو، وحتى الآن، صدقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في الناتو على بروتوكولات انضمامهما. ولم تصدق كل من المجر وتركيا فقط على ذلك حتى الآن.

ومن المتوقع أن تعطي المجر موافقتها قريبا.